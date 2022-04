Pensionist schoss aus dem Auto heraus auf eine Krähe

Ein 74-Jähriger soll in Pasching (Bezirk Linz-Land) aus dem Auto heraus eine Krähe erschossen haben. Der Mann stoppte den Wagen, zielte aus dem Fenster mit einem Gewehr über die Gegenfahrbahn auf den Vogel und fuhr davon.

Der Vorfall passierte bereits am Sonntag, wurde aber erst am Donnerstag von der Polizei bekannt gegeben. Eine Familie in einem nachkommenden Auto sah den toten Vogel und erstattete Anzeige. Der Pensionist wurde ausgeforscht und zeigte sich geständig. Er wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich.