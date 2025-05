Pension Neuwirth: Finanz-Revision hält Kaufpreis für plausibel

Am Wert der Pension Neuwirth am Traunsee in Gmunden wird Schuld oder Unschuld von fünf Personen festgemacht. Der Richter ist bei einem Kaufpreis von 750.000 Euro für das Gebäude von einem Schaden von bis zu 750.000 Euro ausgegangen, deshalb die – nicht rechtskräftigen – Schuldsprüche wegen schweren Betrugs für eine Anwältin, ihren Ehemann und ihren Bruder, ihren Kanzleipartner und eine Immobilienmaklerin, deren Ehemann später in der Causa angeklagt wurde und noch auf den Prozess wartet.