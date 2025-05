Illegales Bauprojekt: Land Oberösterreich stoppt Gemeinde

Und die Breite des Waldweges, mit dem das Grundstück erschlossen wird, reicht nicht aus, um den gesetzlichen Anforderungen als Zufahrt für mehrere Wohneinheiten zu entsprechen.

Während sich die Gemeinde auf bereits 2015 und 2016 erstellte Verkehrsgutachten berufen hat, laut dem „keine gesetzlichen Hindernisse festgestellt“ worden seien, legt sich das Amt der NÖ Landesregierung auf das Gegenteil fest.

Argumente "nicht nachvollziehbar"

Falsch liegt die Gemeinde Schleißheim offenbar auch mit ihrer Ansicht, dass „kein Grünland zur Aufschließung der Bauplätze“ in Anspruch genommen werde. Was von der Abteilung Raumordnung der OÖ-Landesregierung entschieden in Abrede gestellt wird: Die Argumentation der Gemeinde könne „nicht nachvollzogen“ werden.

Dass der Unternehmer eine als Grünland gewidmete Fläche der Gemeinde übertragen haben soll, damit das „richtig“ gewidmete Areal an öffentliches Gut anschließt, kommentiert der Ortschef nicht.

Er und seine Gemeinde haben sich auch auf Nachfrage durch die Aufsichtsbehörde nicht vom Weg abbringen lassen. Obwohl es seit 2014 die Einschätzung eines Amtssachverständigen gibt, der gerade bei der Zufahrtsstraße Konflikte zwischen Autos, Radfahrern und Fußgängern kommen sieht.

Raumordnungsstrategie mit anderer Zielsetzung

Darüber hinaus steht die Verbauung dieses Feldes allen Zielen der oö. Raumordnungsstrategie 2030 entgegen. Diese fordert eine verstärkte Siedlungsentwicklung nach innen und die Aktivierung von Leerständen. Diese sind beim Lokalaugenschein sowohl im Hauptort Schleißheim, innerhalb von Streusiedlungen am Weg nach Blindenmarkt und ebendort in Hülle und Fülle vorhanden.