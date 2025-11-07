Parkendes Auto beschädigt und geflohen: 35-Jähriger ausgeforscht

In Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck ) kam es Ende Oktober zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher nun ausforschen. Der Verdächtige, ein 35-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Wels , soll sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Laut Polizei zeigte sich der Mann bei seiner Befragung geständig.

Der Vorfall ereignete sich am 31. Oktober 2025 gegen 21:12 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Verdächtige mit seinem PKW gegen das am Straßenrand geparkte Fahrzeug eines 49-jährigen Mannes aus dem Bezirk Vöcklabruck geprallt sein. Dabei wurde die gesamte rechte Seite des geparkten Wagens beschädigt. Anstatt anzuhalten und die erforderlichen Daten auszutauschen oder die Polizei zu verständigen, soll sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt haben.

Hinweise führten zum Erfolg

Die Polizeiinspektion Schwanenstadt konnte den Fall nach umfangreichen Erhebungen und dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung klären. Am 6. November 2025 wurde der mutmaßliche Unfallverursacher schließlich identifiziert.