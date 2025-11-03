Neuer Fall von Wilderei: Reh in OÖ mit Einschussloch gefunden

In Luftenberg (Bezirk Perg) war offenbar ein Wilderer unterwegs: Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte, wurde in eiem Waldstück ein totes Reh mit Einschussloch entdeckt.

Entdeckt wurde das getötete Wild von einem Landwirt bereits vor rund zwei Wochen, am 14. Oktober. Der Fall wurde aber erst jetzt bekannt.