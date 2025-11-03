Oberösterreich

Neuer Fall von Wilderei: Reh in OÖ mit Einschussloch gefunden

Das Tier wurde im Bezirk Perg von einem Landwirt entdeckt, die Polizei ermittelt.
03.11.25, 09:27
In Luftenberg (Bezirk Perg) war offenbar ein Wilderer unterwegs: Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte, wurde in eiem Waldstück ein totes Reh mit Einschussloch entdeckt.

Entdeckt wurde das getötete Wild von einem Landwirt bereits vor rund zwei Wochen, am 14. Oktober. Der Fall wurde aber erst jetzt bekannt.

Mit welchem Kaliber beziehungsweise mit welcher Waffe das Reh erlegt wurde, ist derzeit noch unklar. Auch der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest.

Polizei bittet um Hinweise

Ermittelt wird wegen des Verdachts der Wilderei. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Perg unter der Telefonnummer 059133-4320 zu melden.

