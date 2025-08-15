Wilderei? Erschossenes Reh im Bezirk Braunau gefunden

Ein Reh ist in Burgkirchen im Bezirk Braunau in Oberösterreich offenbar von einem unbekannten Wilderer erlegt worden. Der Bezirksjägermeister und Jagdleiter der Gemeinde entdeckte die tote Rehgeiß am Donnerstag auf einer Wiese.

Sie wies ein Einschussloch auf der rechten Körperseite auf. Der Schuss könnte aus einem Kleinkalibergewehr abgegeben worden sein, es wurden aber keine Projektile gefunden. Die Polizei Mauerkirchen bat etwaige Zeugen, sich unter 059133-4208 zu melden.