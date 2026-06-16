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Oberösterreich

Fracht verwechselt: Leichenteile an Firma im Innviertel geliefert

Laut Polizei dürfte es am Flughafen München zu einer Verwechslung Ladung aus den USA gekommen sein.
16.06.2026, 13:18

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Das moderne Firmengebäude von FACC mit blauen und weißen Werbefahnen vor einer hellen Fassade unter blauem Himmel.

Eine Mitarbeiterin des Innviertler Flugzeugherstellers FACC hat Montagnachmittag Leichenteile in angelieferten Paketen entdeckt.

In acht Kühlpaketen befanden sich Torsos, bestätigte die Polizei einen Bericht auf ORF Oberösterreich Dienstagmittag.

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Es dürfte offenbar am Flughafen München zu einer Verwechslung der Luftfracht aus den USA gekommen sein. Die Sendung mit den menschlichen Überresten hätte an ein Labor nach Deutschland gehen sollen.

Pakete schon bei richtigem Adressaten

Eine Mitarbeiterin von FACC hatte ein erstes Paket geöffnet und war auf die menschlichen Überreste gestoßen. Geschockt habe sie ihre Vorgesetzten informiert, die die Polizei einschalteten, hieß es beim ORF. Die Behörden hätten sich bereits darum gekümmert, dass die Pakete zum eigentlichen Adressaten gelangten. Auch FACC habe schon die richtige Lieferung erhalten, so eine Sprecherin der Landespolizeidirektion.

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