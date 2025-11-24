OÖ startet früher: Genug Schnee in Skigebieten Hinterstoder und Wurzeralm

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der frühe Wintereinbruch in Oberösterreichs Bergen macht´s möglich: Am 28. November startet die Wurzeralm in die Wintersaison, am 29. November beginnt der durchgehende Liftbetrieb in Hinterstoder. Die Wurzeralm startet mit Wochenendbetrieb und geht eine Woche später in den durchgehenden Betrieb über. In Hinterstoder und auf der Wurzeralm liegen aktuell 30 Zentimeter Schnee, im Laufe der Woche werden weitere 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Neben dem frühen Wintereinbruch gibt es auch weitere positive Anzeichen für die bevorstehende Saison.

Vorverkauf legt um 7 Prozent zu „Die Vorzeichen sind gut, die Menschen wollen Ski fahren. Der Saisonkartenvorverkauf ist ein guter Indikator dafür. Unsere Vorverkaufs-Karten können ein erfreuliches Plus gegenüber dem starken Vorjahr von rund 7 Prozent verzeichnen“, so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. Immer mehr Wintersportbegeisterte entscheiden sich für diese Saisonkarten, die in mehreren Skigebieten gelten und für Vielskifahrer und Familien eine kostengünstige Alternative zu Tages- oder Mehrtageskarten darstellen. Details und mehr Infos findet man auf www.skisport.com/de/sunnycard und www.superskicard.com . Beschneiung sichert frühen Saisonstart „Wir haben rechtzeitig Mitte November auf die kalten Temperaturen reagiert, um die Schneeerzeugung zu starten. Unsere Pistenteams waren unermüdlich im Einsatz, um einen frühen Start in den Skiwinter zu ermöglichen“, so Holzinger. In Hinterstoder und auf der Wurzeralm sind insgesamt 200 Schneekanonen und rund 200 Schneilanzen im Einsatz. Auch in den kommenden Tagen wird rund um die Uhr daran gearbeitet, in Kürze einen durchgehenden Betrieb zu ermöglichen und immer mehr Pisten fertigzustellen und freizugeben.

