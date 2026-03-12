OÖ: 13-Jähriger will zurück ins Schulsystem; Behörde lehnt ab

Im Mai des Vorjahres beantragen die Eltern des damals mittlerweile 12-Jährigen die Aufnahme in der Mittelschule Altmünster, doch die Direktion weist das ab: Die gesetzlichen Aufnahmevoraussetzungen würden fehlen. Die Eltern widersprechen der Entscheidung der Schulleitung auf dem Rechtsweg und fordern, ihr Kind zu einer Einstufungsprüfung zuzulassen.

Sie wenden sich an das Bundesverwaltungsgericht, das ihnen recht gibt: Der Bub sei zu einer Einstufungsprüfung zuzulassen, die Bildungsdirektion habe den Buben im Grundrecht auf Bildung verletzt. Die Eltern stellen einen neuen Antrag, blitzen aber wieder bei der Bildungsdirektion ab.

Das Bundesverwaltungsgericht gibt einer zweiten Beschwerde der Familie am 10. Februar erneut recht. Die Bildungsdirektion kontert nun mit einer außerordentlichen Revision.