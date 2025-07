Prozess in Linz: Kindergräber geschändet und Heiligenfiguren gestohlen

Das ist kein alltäglicher Fall, der am kommenden Freitag am Landesgericht Linz verhandelt wird. Denn angeklagt sind laut Landesgericht Linz zwei 25-jährige Männer, die in der Nacht zum 8. Dezember 2023 mit einer dritten Person in der Pfarre Linz St. Martin, aus der profanierten Kapuzinerkirche drei Kindersärge gestohlen haben sollen.