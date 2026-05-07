Oberösterreich

Polizeieinsatz nach Schüssen vor Gasthaus in Linz: Drei Tote

Die Polizei in Oberösterreich bestätigt, dass vor einem Gasthaus in Linz Schüsse gefallen sind. Die Tatwaffe ist sichergestellt. Es besteht keine Gefahr mehr.
Sandra Frank
07.05.2026, 14:48

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Polizei Linz

"Die Tatwaffe ist sichergestellt, es besteht keine Gefahr mehr", sagt Jasmin Reiter, Sprecherin der Polizei in Oberösterreich. Sie bestätigt, dass - wie krone.at zuerst berichtete -, in Linz Schüsse gefallen und dabei drei Menschen getötet worden sind.

Polizei Linz

Donnerstagmittag fielen tödliche Schüsse vor Linzer Gasthaus. 

Augenzeugen: Schütze vermutlich unter den Toten

Einen Amoklauf, wie das Medium schreibt, kann sie nicht bestätigen. Der Polizeieinsatz sei noch voll im Gange, sagt Reiter am frühen Donnerstagnachmittag. "Wir gehen davon aus, dass der Schütze unter den Getöteten ist", beruft sie sich im KURIER-Gespräch auf Zeugenaussagen. Um wen es sich bei den Toten handelt, könne sie aber noch nicht sagen, da sich der Vorfall erst vor Kurzem ereignet habe. Ein Mann habe zwei Frauen erschossen und dann Suizid begangen. 

Zum Motive könne die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Oberösterreich Linz
kurier.at, safran  |   |  Aktualisiert vor 37 Minuten

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