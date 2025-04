"Es widerspricht dem gesunden Hausverstand, das Landesarchiv in die ferne Abgeschiedenheit zu verbannen", findet auch der Familien- und Ahnenforscherclub Linz, die sich durch Stelzers Entscheidung an "Kaisers Zeiten" zurückversetzt fühlt.

Der abgelegene Standort werde den lebendigen Wissenschaftsstandort Landesarchiv isolieren, heißt es in dem Appell an Stelzer, das Landesarchiv sei das kulturelle Gedächtnis des Landes, "ein Ort der Forschung, Bildung und demokratischen Teilhabe und somit weit mehr als nur eine Sammlung historischer Dokumente".

Das derzeitige Landesarchiv in Oberösterreich

Einer davon ist Josef Weichenberger . Der ehemalige Archivar des Landesarchivs forscht aktuell für den Nationalpark Kalkalpen an seiner früheren Wirkungsstätte, an der er von 2002 bis 2022 tätig war, zuletzt auch als Personalvertreter. Er war dabei, als Stelzer im Archiv die Übersiedelung präsentierte: "Alle waren überrascht, Leute haben zu weinen begonnen."

Schlechte Erreichbarkeit

Er hat insgesamt 13 Punkte aufgelistet, die aus seiner Sicht gegen die Verlegung des Archivs ins Mühlviertel sprechen. Etwa die bereits kritisierte Entscheidung über alle Betroffenen hinweg, das Außer-Acht-Lassen der Möglichkeiten am bestehenden Standort samt unglaubwürdiger Kostenaufstellung, die der Entscheidung zugrunde liegen würde.

Weitere Kritikpunkte: Die schlechte öffentliche Anbindung. Von Linz dauert es öffentlich rund eine Stunde bis ins Schloss Bergheim, was letztlich zu einer Vielzahl an zusätzlichen täglichen Autofahrten führe.

"Stelzer interessiert das nicht"

Mit Sorge betrachte Weichenberger auch, dass der neue Speicher in einem Grundwasserschongebiet und in einer Hochwasserzone errichtet wird. Für ihn ist klar: "Eine Übersiedelung in die Peripherie widerspricht jeglicher Vernunft." Und steht im krassen Widerspruch zur früher gepflegten Praxis des früheren Landeshauptmanns von Oberösterreich.