Landesarchiv verlässt Linz: Schloss Bergheim als neuer Standort fix

Das Mühlviertel ist Vorreiter: Denn mit dem Landesarchiv wird erstmals eine Dienststelle nicht mehr in der Landeshauptstadt Linz, sondern in Feldkirchen angesiedelt sein.

"Der Bürgermeister von Feldkirchen ist informiert", sagte Stelzer, die Überlegungen des Landes seien auf Zustimmung gestoßen. Das Land überlegt seit Jahren, wie das in die Jahre gekommene Landesarchiv, das derzeit in der Linzer Anzengruberstraße angesiedelt ist, auf den notwendigen neuen Stand gebracht werden könnte.

Als Standort hat das Land Oberösterreich das Schloss Bergheim ins Auge gefasst, hat ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer am Donnerstag bekannt gegeben. Weil das Land die dort angesiedelte Schule absiedelt, war lange schon über die Nachnutzung dieses historischen Gebäudes, das im Besitz des Landes spekuliert und diskutiert worden.

Schließlich finden sich wertvolle historische Dokumente in dem Archiv, das die klimatischen Anforderungen zum Erhalt historischer Bestände längst nicht mehr erfüllt. Das älteste Dokument im Landesarchiv ist ein Fragment aus der Zeit um 800 und enthält einen Text von Eugippius.

Das ist laut Landesarchiv ein sogenannter „Buchdeckelfund“ – also ein Blatt, das bei der Restaurierung eines Handschrifteneinbandes zufällig gefunden wurde. Auch finden sich ein Notenblatt von Anton Bruckner und Briefe von Johannes Kepler im Archiv.

40.000 Laufmeter Akten

Mit Kaiser Maximilian I. (etwa um 1500) habe das Aktenzeitalter begonnen, seither werde mehr dokumentiert, heißt es seitens des Landesarchivs: "Die Aktenanzahl schwillt ungeheuer an. Bis heute haben sich etwa 40.000 Laufmeter Akten, Handschriften, Urbare, Indizes etc. angesammelt, die in den Speichern des Landesarchivs aufbewahrt werden."