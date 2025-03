Nach Doppelmord in OÖ: Neuer Bürgermeister in Kirchberg gewählt

Der 28. Oktober 2024 wird in Kirchberg ob der Donau - und in den benachbarten Gemeinden - immer in traumatischer Erinnerung bleiben. Der Jäger Roland D. hat an diesem Montag zwei Jagdkollegen in Fraunschlag bei Altenfelden und in Hölling bei Arnreit kaltblütig erschossen. Einer davon war Franz Hofer, damals Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau.