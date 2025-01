OÖ: Kletterer vergaß sich zu sichern und stürzte in Halle ab

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzte sich am Dienstag beim Training in einer Kletterhalle in Mondsee schwer.

Der erfahrene Kletterer kletterte allein abwechselnd mit den drei Selbstsicherungsautomaten der Kletterhalle. Gegen 14.10 Uhr stürzte er dabei aus einer Höhe von etwa fünf Metern auf den Hallenboden und blieb dann schwer verletzt liegen. Zwei anwesende Frauen bemerkten den Unfall und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.