Verdächtiger nach Autofahrt in Linz enthaftet

Der Verdächtige, der am Dienstag der Vorwoche in Linz einen 38-Jährigen angeschossen haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. Er wurde bereits aus der U-Haft entlassen, bestätigte Landesgerichtssprecher Walter Eichinger einen Bericht im ORF OÖ. Das Opfer habe in seiner fünften Einvernahme der Polizei eine andere Person als mutmaßlichen Täter präsentiert.