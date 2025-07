Paar aus Oberösterreich wegen Kindesentziehung in Italien festgenommen

Den beiden war in Oberösterreich das Sorgerecht für ihre knapp zweijährige Tochter entzogen worden, nachdem es wiederholt zu häuslichen Streitigkeiten gekommen war, bei denen die Polizei eingreifen musste.

Auf Richteranordnung wurde das Kind daher in die Obhut einer Pflegefamilie übergeben. Am 27. Mai soll das Paar mit dem Mädchen ins Ausland geflohen sein - mit Zwischenstationen in der Slowakei und Kroatien.