Holzstapel in Flammen: Feuerwehr öffnet Fassade mit Motorsäge

In Gunskirchen im Bezirk Wels-Land ist in der Nacht auf Montag ein Holzstapel in Brand geraten, der unmittelbar an der Fassade einer Garage gestapelt war. Das Feuer wurde gegen 1.30 Uhr entdeckt – die Ursache ist bislang unbekannt.

Ein 46-Jähriger bemerkte das Feuer in der Nähe der Garage seiner Cousine und rief sofort ihren Ehemann (41) an. Die beiden Männer griffen zu den Feuerlöschern und versuchten, den Brand selbst zu bekämpfen. Sie riefen die Feuerwehr und entfernten die Holzscheiter, die an der Garage gestapelt waren und die offensichtlich schon gebrannt hatten.

Restwärme: Feuerwehr öffnet Fassade

Die Feuerwehrmitglieder mussten die Hausfassade mit einer Motorsäge öffnen, da hinter dieser noch eine Restwärme gemessen wurde. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt, wie die Polizei informierte.