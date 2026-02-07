Oberösterreich

Streit um Geld: Großvater schoss Enkelin (30) in den Bauch

Symbolbild
Im Vorfeld dürfte ein Streit um Geld entbrannt sein. Die 30-Jährige wurde mit Bauchschuss ins Spital geflogen.
07.02.26, 08:52

Zusammenfassung

  • Ein 82-jähriger Mann schoss im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin und tötete sich anschließend selbst.
  • Auslöser war laut Polizei ein Streit um einen kleinen Geldbetrag in einer betreuten Seniorenwohneinrichtung.
  • Die Enkelin wurde nach Erstversorgung ins Krankenhaus Salzburg geflogen, ihr Zustand ist stabil.

Ein 82-jähriger Mann hat Freitagnachmittag im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin geschossen und sich dann selber getötet, bestätigte die Polizei Oberösterreich am Samstag einen Bericht in der Kronen Zeitung

Motiv dürfte ein Streit um einen "kleinen Geldbetrag" gewesen sein. Die Großmutter rief die Rettung, das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Streit um kleinen Geldbetrag

Die 30-Jährige war zu Besuch bei ihren Großeltern, die in einer betreuten Wohneinrichtung für Senioren lebten. Dabei kam es offenbar zu einem Streit wegen eines kleinen Geldbetrags, worauf der Pensionist "plötzlich eine Faustfeuerwaffe holte und einmal seiner Enkelin in den Bauch schoss", so die Ermittlungen zum Tathergang. 

Danach nahm sich der 82-Jährige das Leben. Die Waffe dürfte er legal besessen haben.

Die Ehefrau des Seniors, die Zeugin der Tat war, setzte einen Notruf ab. Die 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Laut Auskunft des Spitals vom Freitagabend war ihr Zustand stabil, so die Polizei.

Agenturen, sif  | 

