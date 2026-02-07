Streit um Geld: Großvater schoss Enkelin (30) in den Bauch
Zusammenfassung
- Ein 82-jähriger Mann schoss im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin und tötete sich anschließend selbst.
- Auslöser war laut Polizei ein Streit um einen kleinen Geldbetrag in einer betreuten Seniorenwohneinrichtung.
- Die Enkelin wurde nach Erstversorgung ins Krankenhaus Salzburg geflogen, ihr Zustand ist stabil.
Ein 82-jähriger Mann hat Freitagnachmittag im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin geschossen und sich dann selber getötet, bestätigte die Polizei Oberösterreich am Samstag einen Bericht in der Kronen Zeitung.
Motiv dürfte ein Streit um einen "kleinen Geldbetrag" gewesen sein. Die Großmutter rief die Rettung, das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.
Streit um kleinen Geldbetrag
Die 30-Jährige war zu Besuch bei ihren Großeltern, die in einer betreuten Wohneinrichtung für Senioren lebten. Dabei kam es offenbar zu einem Streit wegen eines kleinen Geldbetrags, worauf der Pensionist "plötzlich eine Faustfeuerwaffe holte und einmal seiner Enkelin in den Bauch schoss", so die Ermittlungen zum Tathergang.
Danach nahm sich der 82-Jährige das Leben. Die Waffe dürfte er legal besessen haben.
Die Ehefrau des Seniors, die Zeugin der Tat war, setzte einen Notruf ab. Die 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Laut Auskunft des Spitals vom Freitagabend war ihr Zustand stabil, so die Polizei.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Kommentare