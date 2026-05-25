Enns: Lenker ohne Führerschein mit falschem Kennzeichen gefasst

In Enns ist in der Nacht auf Montag ein orangenfarbenes Auto in desolatem Zustand ins Visier der Polizei geraten. Beamte wurden auf das Fahrzeug aufmerksam und führten eine Kontrolle der beiden Insassen durch – zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 23 und 31 Jahren. Dabei kamen gleich mehrere schwerwiegende Verstöße ans Licht.

Verschiedene Kennzeichen, kein gültiger Führerschein

Bei der Überprüfung kurz nach Mitternacht stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war. Zudem waren zwei verschiedene Kennzeichen an dem Wagen angebracht. Darüber hinaus konnte der 31-jährige Lenker keine gültige Lenkberechtigung vorweisen.

Bei der Einvernahme gaben die beiden Männer an, dass ihnen ihre Kennzeichen einige Tage zuvor im Linzer Stadtgebiet abgenommen worden seien. Die Ersatzkennzeichen hätten sie daraufhin über einen ihnen unbekannten Verkäufer erworben.