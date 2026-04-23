Brandanschlag auf Schule in Ansfelden: Unterricht in Ersatzräumen

In der Nacht Donnerstag kam es zu einem Brandvorfall in einer Schule in Ansfelden im Bezirk Linz-Land . Eine bislang unbekannte Person steht unter dringendem Verdacht, gegen 1.20 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre des Schulgebäudes in der Schulstraße eingeschlagen zu haben. Anschließend soll er einen brennenden Gegenstand in das Gebäude geworfen haben.

Der dadurch verursachte Brand blieb zwar lokal begrenzt, jedoch breitete sich die Rußbildung in der gesamten Schule aus. Der Schulwart bemerkte bei Dienstbeginn am frühen Morgen den Brandgeruch und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Unterricht in Ersatzräumlichkeiten

Aufgrund der Schäden bleibt die Schule für die nächsten Tage geschlossen. Der Unterricht wird in dieser Zeit in Ersatzräumlichkeiten stattfinden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.