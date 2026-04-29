Ohne Führerschein und unter Drogenverdacht: Tscheche in OÖ gestoppt

Eine Polizeistreife in Bad Leonfelden stoppte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Pkw mit tschechischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige tschechische Fahrer mutmaßlich gleich mehrfach gegen Verkehrsvorschriften verstoßen haben soll.

Der Mann konnte den Beamten keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, zudem war das Fahrzeug laut Polizeiangaben seit mehreren Wochen nicht mehr zum Verkehr zugelassen.