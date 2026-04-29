Ohne Führerschein und unter Drogenverdacht: Tscheche in OÖ gestoppt
Eine Polizeistreife in Bad Leonfelden stoppte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Pkw mit tschechischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige tschechische Fahrer mutmaßlich gleich mehrfach gegen Verkehrsvorschriften verstoßen haben soll.
Der Mann konnte den Beamten keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, zudem war das Fahrzeug laut Polizeiangaben seit mehreren Wochen nicht mehr zum Verkehr zugelassen.
Während der Kontrolle ergaben sich für die Polizisten Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung des Fahrers durch Alkohol oder Suchtgift. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Urinschnelltest verlief positiv. Eine anschließend angeordnete klinische Untersuchung, die den Verdacht hätte bestätigen können, verweigerte der 40-Jährige jedoch.
Mehrere Anzeigen erwartet
Der tschechische Staatsbürger muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Wie die Polizei mitteilte, wird der Mann wegen mehrerer mutmaßlicher Delikte angezeigt.
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