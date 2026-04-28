Forderung: Alkoholverbot auch für Linzer Hauptbahnhof
Wien prescht vor: Im und um den Westbahnhof darf ab dem 8. Mai kein Alkohol mehr konsumiert werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Lokale. Nun werden auch in Oberösterreich Rufe nach einem Alkoholverbot im und rund um den Linzer Hauptbahnhof laut.
Immer wieder kommt es dort zu Eskalationen, unter anderem wegen Betrunkenen, die randalieren oder Streit stiften.
„Unser entsprechender Antrag liegt bereits seit dem 21. September 2023 im Sicherheitsausschuss. Dass dieser bis heute nicht umgesetzt wurde, ist nicht nachvollziehbar“, sagt Gemeinderat Mario Hofer, ÖVP, und: „Die Bürger erwarten sich zurecht konkrete Maßnahmen – wie aktuell in Wien ersichtlich.“
2 Attacken innerhalb von 24 Stunden
Die Sicherheitssituation in Linz – speziell rund um den Linzer Hauptbahnhof – sorge weiterhin für große Besorgnis. Weiters wird moniert, dass es noch keinen Termin für die versprochene Sicherheitskonferenz gäbe. Diese wurde vor zwei Wochen angekündigt, nachdem es innerhalb von 24 Stunden auf dem Linzer Südbahnhofmarkt zu einem Angriff mit einem Beil auf einen Security-Mitarbeiter und kurz darauf zu einem Vorfall kam, bei dem die Polizei einen Mann mit Schüssen bei einem Einsatz tötete.
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