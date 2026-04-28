Forderung: Alkoholverbot auch für Linzer Hauptbahnhof

Wien prescht vor: Im und um den Westbahnhof darf ab dem 8. Mai kein Alkohol mehr konsumiert werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Lokale. Nun werden auch in Oberösterreich Rufe nach einem Alkoholverbot im und rund um den Linzer Hauptbahnhof laut.

Immer wieder kommt es dort zu Eskalationen, unter anderem wegen Betrunkenen, die randalieren oder Streit stiften.