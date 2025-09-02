Zweifacher Vater aus Oberösterreich starb bei Unfall am Mont Blanc
Ein 38-jähriger Mann aus dem Innviertel in Oberösterreich ist bei einem Bergunfall am Mont Blanc ums Leben gekommen.
Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten am Dienstag. Demnach habe sich das Unglück bereits vor mehr als einer Woche, am 23. August, ereignet.
Das Außenministerium bestätigte den Tod eines österreichischen Staatsbürgers, ersuchte aber um Verständnis, dass man aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben machen könne.
Laut Bericht hinterlässt der Mann aus dem Bezirk Braunau, der in mehreren Sportvereinen aktiv gewesen sei, eine Familie mit zwei Kindern: Der Bürgermeister der Gemeinde Mining, Josef Zechmeister, betonte, der 38-jährige Familienvater sei im Ort sehr beliebt gewesen, die Trauer und Bestürzung entsprechend groß.
