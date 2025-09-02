Zweifacher Vater aus Oberösterreich starb bei Unfall am Mont Blanc

Ein 38-jähriger Mann aus dem Innviertel in Oberösterreich ist bei einem Bergunfall am Mont Blanc ums Leben gekommen.

Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten am Dienstag. Demnach habe sich das Unglück bereits vor mehr als einer Woche, am 23. August, ereignet.

Das Außenministerium bestätigte den Tod eines österreichischen Staatsbürgers, ersuchte aber um Verständnis, dass man aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben machen könne.