150 Meter abgestürzt: 79-jährige Wienerin stirbt am Traunstein

Ein tödlicher Alpinunfall hat sich am Dienstag am Traunstein in Gmunden ereignet. Eine 79-jährige Pensionistin aus Wien stürzte auf einer Seehöhe von etwa 1.300 Meter etwa 150 Meter über felsiges Steilgelände ab, sie blieb schließlich in einem Schotterfeld liegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der umgehend von Augenzeugen alarmierte Notarzt und die Sanitäter konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen.