Oberösterreich

Nach Schuss auf Hirsch: Polizei greift bei Jäger hart durch

Weil Wild Siloballen und Zäune zerstört hatte, erlegte 59-Jähriger Hirsch trotz Schonzeit aus fremder Jagd.
01.03.2026, 15:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Hirsch

Ein 59-jähriger Jäger aus dem Bezirk Gmunden ist am Wochenende wegen schweren Eingriffs in das Jagd- und Fischereirecht angezeigt worden, wie die APA berichtet. Außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte in der Schonzeit auf seinem eigenen Grundstück, aber in fremdem Jagdgebiet, einen rund sechsjährigen Hirsch erschossen.

Tragisches Jagdunglück: Steirer (42) tödlich getroffen

Der Mann hatte am Samstag gegen 0.15 Uhr mit einem 26-jährigen Verwandten nach Rotwild Ausschau gehalten, weil auf dem Grundstück gelagerte Siloballen und errichtete Zäune mehrmals beschädigt worden waren. Als der Hirsch dort auftauchte, schoss der 59-Jährige auf das Wild. 

Nachbar hörte Schuss und rief die Polizei

Ein Nachbar, der den Schuss gehört hatte, fand das tote Tier und die beiden Männer. Er verständigte die Polizei. Der 59-Jährige hat eine gültige Jagdkarte mit Ausgehgenehmigung - allerdings in einem anderen Bezirk.

Hirsch landet in Pool: Ungewöhnlicher Einsatz in Tirol

Jagdwaffen wurden sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung wurden insgesamt acht legal besessene Jagdgewehre, zwei Schalldämpfer, ein selbst gebauter Schalldämpfer und Munition in verschiedenen Kalibern vorgefunden. Sie waren teilweise in unversperrten Räumlichkeiten oder frei zugänglich und wurden sichergestellt. Durch das erlegte Rotwild entstand der Jagdgesellschaft ein Schaden in der Höhe von über 4.000 Euro, hieß es im Bericht der Polizei.

Oberösterreich
Agenturen  | 

Kommentare