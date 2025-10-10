Hirsch landet in Pool: Ungewöhnlicher Einsatz in Tirol
Ein zumindest ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Freitagmorgen die Feuerwehr Eben am Achensee (Bezirk Schwaz). Ein rund 120 Kilogramm schwerer Hirsch war in den privaten Swimmingpool einer Anwohnerin gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Bereits in der Nacht hatte die Frau laut Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Eben am Achensee seltsame Geräusche aus ihrem Garten gehört – sie vermutete zunächst einen Marder oder ein anderes Kleintier. Am Morgen entdeckte sie dann die überraschende Ursache: In ihrem rund eineinhalb Meter tiefen Pool stand ein Hirsch, der verzweifelt versuchte, aus dem Wasser zu kommen.
Betäubt und schonend geborgen
Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus und verständigte einen Tierarzt, berichtet Heute.at. Nach der erfolgreichen Betäubung des Wildtiers gelang es den Einsatzkräften, den Hirsch mit vereinten Kräften und einfachen Hilfsmitteln behutsam aus dem Pool zu heben. Anschließend wurde das Tier auf einen Anhänger verladen und in ein nahegelegenes Waldstück gebracht.
Dort erholte sich der Hirsch rasch von der Betäubung und konnte wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen werden.
Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Eben am Achensee auch ein Tierarzt, eine Polizeistreife sowie der zuständige Aufsichtsjäger.
