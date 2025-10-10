Hirsch landet in Pool: Ungewöhnlicher Einsatz in Tirol

Ein zumindest ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Freitagmorgen die Feuerwehr Eben am Achensee (Bezirk Schwaz). Ein rund 120 Kilogramm schwerer Hirsch war in den privaten Swimmingpool einer Anwohnerin gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Bereits in der Nacht hatte die Frau laut Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Eben am Achensee seltsame Geräusche aus ihrem Garten gehört – sie vermutete zunächst einen Marder oder ein anderes Kleintier. Am Morgen entdeckte sie dann die überraschende Ursache: In ihrem rund eineinhalb Meter tiefen Pool stand ein Hirsch, der verzweifelt versuchte, aus dem Wasser zu kommen.