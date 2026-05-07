Vöcklabruck: E-Scooter-Fahrer nach Lkw-Kollision ins Spital geflogen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 151 nahe Loibichl im Bezirk Vöcklabruck wurde am Mittwochnachmittag ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Der 43-jährige Slowake kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Der Unfall ereignete sich auf der Freilandstraße zwischen Maierhof und Mondsee .

Laut Polizei soll der E-Scooter-Fahrer unmittelbar vor dem Ortsanfang von Loibichl den Linksabbiegestreifen befahren haben. Gleichzeitig fuhr ein 44-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck in entgegengesetzter Richtung. Der Lkw-Fahrer ist kurz vor dem Ortsende nach links in Richtung Fahrbahnmitte ausgewichen, um einem am rechten Fahrstreifen aufgestellten Scherengitter samt Ankündigung einer bevorstehenden Straßensperre auszuweichen. Dabei kam es zur Frontalkollision mit dem E-Scooter-Fahrer.

E-Scooter-Fahrer wurde ins Krankenhaus geflogen

Der 43-Jährige, der keinen Helm trug, wurde zu Boden geschleudert. Er wurde durch einen Notarzt erstversorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Salzburg geflogen. Ein mit dem Lkw-Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.