Oberösterreich: Vierjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt
Der Bub lief hinter einem geparktem Pkw auf die Straße.
Ein Vierjähriger ist Mittwochabend beim Überqueren einer Straße in Moosbach (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Bub war aus der Garage des Elternhauses gekommen und wollte auf die gegenüberliegende Wiese.
Als er hinter einem parkenden Auto auf die Fahrbahn lief, wurde er von einem Pkw erwischt. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Linz geflogen, so die Polizei.
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