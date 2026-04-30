Oberösterreich

Oberösterreich: Vierjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Der Bub lief hinter einem geparktem Pkw auf die Straße.
30.04.2026, 10:27

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein Vierjähriger ist Mittwochabend beim Überqueren einer Straße in Moosbach (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Bub war aus der Garage des Elternhauses gekommen und wollte auf die gegenüberliegende Wiese.

Tödlicher Unfall mit E-Scooter: 12-jähriges Mädchen stirbt bei Kollision mit Pkw

Als er hinter einem parkenden Auto auf die Fahrbahn lief, wurde er von einem Pkw erwischt. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Linz geflogen, so die Polizei.

Oberösterreich
Agenturen  | 

Kommentare