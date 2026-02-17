52-Jährige hat Jugendliche in OÖ mit Messer bedroht

Die Polizei nahm am Montagnachmittag in Mattighofen eine 52-jährige Frau fest, die mehrere Jugendliche in einem Lokal mit einem Messer bedroht haben soll. Ein 14-jähriger Kroate alarmierte die Polizei, nachdem die Verdächtige versucht hatte, die Gruppe zur Herausgabe von Wertgegenständen zu zwingen. Bei dem Vorfall wurde der Jugendliche verletzt.

Laut Polizei rief der 14-Jährige aus dem Bezirk Ried bei der Polizeiinspektion Mattighofen an und meldete, dass er sich mit sechs weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in einem Lokal befinde und dort von einer Frau mit einem Messer bedroht werde. Rumänin hielt Messer noch in der Hand Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie die 52-jährige Rumänin mit einem Messer in der Hand, während sich mehrere Jugendliche hinter einer Bar in Sicherheit gebracht hatten. Nach lautstarker Aufforderung durch die Polizisten legte die Frau das Messer auf einen Tisch und ließ sich widerstandslos festnehmen.