OÖ/NÖ: Warnung vor Betrügern, die Fassadenreinigung anbieten
Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt aktuell vor einer Gruppierung, die in Ober- und Niederösterreich aktiv ist. Die mutmaßlichen Täter sollen an mehreren Standorten campieren und tagsüber mit Mietfahrzeugen unterwegs sein, um gezielt Hausbesitzer aufzusuchen.
Dabei bieten sie angeblich Fassadenreinigungen und andere Dienstleistungen an oder geben sich als Mitarbeiter bekannter Firmen aus, die angeblich Messungen oder Bohrungen durchführen müssten. Besonders ältere Personen werden laut Polizei als potenzielle Opfer ausgewählt.
Ablenkung und Diebstahl
Nach bisherigen Ermittlungen soll es bei diesen Tätigkeiten zu Einschleichdiebstählen gekommen sein. Die Masche funktioniert vermutlich so: Während ein Tatverdächtiger die Hausbesitzer in ein Gespräch verwickelt und ablenkt, soll sich eine weitere Person unbemerkt ins Haus schleichen. Dort werden dann sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und vorwiegend Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei rät daher zur besonderen Vorsicht bei unangekündigten Dienstleistungsangeboten an der Haustür.
Umweltbedenken und laufende Ermittlungen
Neben dem Betrugs- und Diebstahlsaspekt weist das Landeskriminalamt auch auf mögliche Umweltschäden hin. Bei den angebotenen Reinigungsarbeiten sollen keinerlei Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wodurch verwendete Reinigungsmittel ins Erdreich gelangen können.
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