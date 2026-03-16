OÖ/NÖ: Warnung vor Betrügern, die Fassadenreinigung anbieten

Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt aktuell vor einer Gruppierung, die in Ober- und Niederösterreich aktiv ist. Die mutmaßlichen Täter sollen an mehreren Standorten campieren und tagsüber mit Mietfahrzeugen unterwegs sein, um gezielt Hausbesitzer aufzusuchen.

Dabei bieten sie angeblich Fassadenreinigungen und andere Dienstleistungen an oder geben sich als Mitarbeiter bekannter Firmen aus, die angeblich Messungen oder Bohrungen durchführen müssten. Besonders ältere Personen werden laut Polizei als potenzielle Opfer ausgewählt.