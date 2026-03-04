Entminungsdienst rückte in OÖ aus: Elfjähriger fand Handgranate
Mit seinem Metalldetektor fand der Bub in Schiedlberg Kriegsmaterial, das 40 Zentimeter tief im Boden war.
Ein Elfjähriger hat Dienstagnachmittag mit seinem Metalldetektor im Gemeindegebiet von Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) eine zehn Kilogramm schwere Infanteriemunition und eine Handgranate entdeckt.
Entminungsdienst entsorgte Kriegsmaterial
Der Fund befand sich rund 40 Zentimeter tief im Boden. Die Mutter des Buben wandte sich an die Polizei, der Entminungsdienst rückte aus und entsorgte das Kriegsmaterial, so die Polizei.
