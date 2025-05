Opfer von Schussattentat in Linz: Wegen Erpressung in U-Haft

Das Opfer eines Schussattentats Mitte Jänner in Linz ist in U-Haft genommen worden.

Der Verdächtige war am 14. Jänner bei einer Verabredung mit einem Mann, der einem Freund Geld schuldete, in Streit geraten. Hintergrund dürften Drogengeschäfte gewesen sein.

Nicht geständig

Mittlerweile sitzt auch das Opfer hinter Gittern. Die Ermittlungen laufen, der Mann sei nicht geständig, so die Staatsanwaltschaftssprecherin. Diese Causa steht allerdings nicht in Zusammenhang mit dem Schussattentat. Jedoch wird gegen das Schussopfer auch noch wegen Falschaussage und Verleumdung im Zusammenhang mit dem Vorfall am 14. Jänner ermittelt. Denn der Mann hatte behauptet, ein Syrer habe auf ihn geschossen, worauf dieser erst festgenommen, bald aber wieder aus der U-Haft entlassen wurde.