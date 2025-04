Zielfahnder schlugen zu: Verdächtiger in Linz verhaftet

Ein 40-jähriger Pole, der mit EU-Haftbefehl gesucht wurde, ist am Montag in Linz festgenommen worden.

Gegen den Mann ist in Radom (Polen) ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen anhängig, ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Er befindet sich in der Justizanstalt Linz in Auslieferungshaft, berichtete die Polizei am Montag.