Oberösterreich

Neunjähriger wurde in Oberösterreich von Hund gebissen

Der Bub kannte das Tier seit Längerem. Die Besitzerin wurde angezeigt.
23.03.2026, 16:54

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Ein großer Australian Shepherd Hund mit rosa Halsband sitzt im Laub.

Ein Neunjähriger ist Sonntagnachmittag in Hirschbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) vom Hund einer Bekannten in die Wange gebissen worden. 

Hunderte Biss-Attacken im Vorjahr: Welche Hunde am öftesten zubeißen

Warum der Australian Shepherd zuschnappte, war unklar, der Bub und das vierjährige Tier kannten einander seit Längerem. 

Die 30-jährige Hundebesitzerin wurde wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt, teilte die Polizei mit. 

kurier.at  | 

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