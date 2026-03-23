Neunjähriger wurde in Oberösterreich von Hund gebissen

Ein Neunjähriger ist Sonntagnachmittag in Hirschbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) vom Hund einer Bekannten in die Wange gebissen worden.

Warum der Australian Shepherd zuschnappte, war unklar, der Bub und das vierjährige Tier kannten einander seit Längerem.

Die 30-jährige Hundebesitzerin wurde wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt, teilte die Polizei mit.