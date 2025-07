Getreideernte in Oberösterreich: Ertrag und Qualität gut

Die Zwischenbilanz für die Getreideernte in Oberösterreich ist zweigeteilt: In den „Gunstlagen“ wie dem Zentralraum sind die Erträge überdurchschnittlich und die Qualität vorwiegend gut. In mittleren und höheren Lagen, wo noch nicht gedroschen wurde, gefährde der anhaltende Niederschlag die Ernte, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger am Donnerstag in Linz.

Ein Viertel des Weizens stehe noch im Regen, so Abteilungsleiter für Pflanzenbau Helmut Feitzlmayr. Der Drusch des bereits reifen Weizens sei aktuell schwierig. Aufgeweichte Böden würden mancherorts Felder unbefahrbar machen, die schlechte Abtrocknung verzögere die Ernte.