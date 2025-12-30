Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat nach langwierigen Ermittlungen Anklage gegen den Ex-Chef der Energie Ried GmbH wegen schweren Betrugs eingebracht. Konkret soll er der E-Control jahrelang absichtlich falsche wirtschaftliche Daten gemeldet haben.

Dadurch habe die Energie Ried rund 4,2 Millionen Euro an überhöhten Netzkosten für Strom und Gas kassiert. Zudem beantragte die WKStA die Verhängung einer Verbandsgeldbuße über die Energie Ried.

Geldbuße wird vor Gericht festgelegt

Der Strafrahmen für den ehemaligen Geschäftsführer beträgt im Fall eines Schuldspruchs ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe, hieß es in einer Presseaussendung des Landesgerichts Ried am Dienstag. Zuvor hatten bereits "Krone" und "Oberösterreichische Nachrichten" darüber berichtet.

Bei der beantragten Verbandsgeldbuße beträgt der Strafrahmen bis zu 100 Tagessätze. Die Höhe eines Tagessatzes bewegt sich zwischen 50 und 30.000 Euro, abhängig vom Jahresertrag des Unternehmens. Sie wird vom Gericht festgelegt, das auch Vermögenswerte, die durch strafbare Handlungen erlangt wurden, für verfallen erklären kann.