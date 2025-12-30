Villach-Attentäter: Anklage ist rechtskräftig

Nach dem Terroranschlag von Villach im Februar, bei dem ein 14-Jähriger getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, ist die Anklage gegen den Attentäter, einen 23-jährigen Syrer, nun rechtskräftig. Ihm werden terroristische Straftaten wie Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der Prozess soll im Frühjahr 2026 stattfinden, teilte das Landesgericht Klagenfurt am Dienstag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, "terroristische Straftaten, konkret die teils versuchten, teils vollendeten Verbrechen des Mordes begangen zu haben, wobei die Taten geeignet waren, eine schwere Störung des öffentlichen Lebens herbeizuführen", hieß es vom Landesgericht.

Prozess voraussichtlich im Frühjahr Für die konkreten Delikte - Mord und versuchter Mord, terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation - drohen dem 23-Jährigen bis zu 20 Jahre oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Mann habe "mit dem Vorsatz gehandelt, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern". Das Geschworenenstrafverfahren gegen den 23-Jährigen wird unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Ein Verhandlungstermin stand vorerst noch nicht fest, angestrebt wird aber ein Termin im Frühjahr 2026.