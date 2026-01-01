Schüsse in der Silvesternacht: Zwei Cobra-Einsätze in Oberösterreich

Am 31. Dezember 2025 und in den frühen Stunden des 1. Jänner 2026 kam es laut Berichten der Landespolizeidirektion in Oberösterreich zu zwei umfassenden Einsätzen, an denen die Cobra beteiligt war.

In Wels feuerte ein 31-jähriger Slowene gegen 20.20 Uhr mit einer Schreckschusspistole vom Balkon aus auf ein gegenüberliegendes Gebäude. Mehrere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Straße in unmittelbarer Nähe. Trotz lautstarker Ansprache der Polizei setzte der Mann sein Handeln fort und zog sich mit anderen Bewohnern in die Wohnung zurück.

Erst gegen 21.20 Uhr öffnete er schließlich den Beamten des Einsatzkommandos Cobra die Tür. Zwei Schreckschusspistolen und Munition wurden sichergestellt. Der Mann gab an, die Ansprache nicht verstanden zu haben, und wird angezeigt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Jugendlicher flüchtete vor Polizei in Wohnung

Zu einem nächtlichen Polizeieinsatz mit Beteiligung der Cobra kam es zudem am Neujahrstag in Braunau. Grund dafür waren ebenfalls abgegebene Schüsse. Ein Augenzeuge beobachtete eine männliche Person im Stadtgebiet, die vermeintlich mit einer Schusswaffe vom Balkon aus in die Luft feuerte, und alarmierte die Polizei.