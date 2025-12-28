Oberösterreich

Polizei weckte Oberösterreicher: Traktorfahrer hatte 2 Promille

40-Jähriger schlief auf Traktor mitten auf Straße im Bezirk Urfahr-Umgebung ein. Alkotest ergab zwei Promille.
28.12.25, 11:56
Ein betrunkener Oberösterreicher ist Samstagabend auf dem Sitz seines Traktors eingeschlafen. Polizisten entdeckten das hell beleuchtete Fahrzeug, das mitten auf einer Straße in der Gemeinde Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stand.

Alko-Lenker schlief an Kreuzung ein und wurde von Polizei geweckt

Auf einem angehängten Kipper lagen zwei Siloballen. Die Beamten weckten den 40-Jährigen. Er lallte und konnte sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Ein Alkotest ergab zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

