Polizei weckte Oberösterreicher: Traktorfahrer hatte 2 Promille

Ein betrunkener Oberösterreicher ist Samstagabend auf dem Sitz seines Traktors eingeschlafen. Polizisten entdeckten das hell beleuchtete Fahrzeug, das mitten auf einer Straße in der Gemeinde Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stand.

Auf einem angehängten Kipper lagen zwei Siloballen. Die Beamten weckten den 40-Jährigen. Er lallte und konnte sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Ein Alkotest ergab zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.