Polizei weckte Oberösterreicher: Traktorfahrer hatte 2 Promille
40-Jähriger schlief auf Traktor mitten auf Straße im Bezirk Urfahr-Umgebung ein. Alkotest ergab zwei Promille.
Ein betrunkener Oberösterreicher ist Samstagabend auf dem Sitz seines Traktors eingeschlafen. Polizisten entdeckten das hell beleuchtete Fahrzeug, das mitten auf einer Straße in der Gemeinde Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stand.
Auf einem angehängten Kipper lagen zwei Siloballen. Die Beamten weckten den 40-Jährigen. Er lallte und konnte sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Ein Alkotest ergab zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.
