Nibelungenbrücke: Über 4.400 Unterschriften für Erhalt des Radwegs

Denn mit den von den Autos und Lastwägen baulich abgegrenzten Radwegen - auf jeder Fahrbahnseite in beide Richtungen - und dem für Fußgänger dafür gewonnen Platz haben viele Radfahrerinnen und Radfahrer diese Sicherheit auf dem Nadelöhr zwischen dem Mühlviertel, Urfahr und der Linzer Innenstadt für sich entdeckt.

Was bei denen, die nun gegen diese Rücknahme protestieren, auf kein Verständnis stößt. Sie sehe nicht ein, warum Radfahrende oder Fußgängerinnen und Fußgänger "drunter leiden müssen, dass ein paar Autofahrer die Spur nicht halten können", ärgert sich eine weitere Befürworterin der neuen Radwege über die Brücke.

Radfahrer Laut Linzer City Dashboard haben zwischen dem 15. und 22. April exakt 6.994 Radfahrerinnen und Radfahrer die Nibelungenbrücke in Linz Richtung Urfahr überquert, Richtung Linz wurden im gleichen Zeitraum 5.987 Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. Und während Richtung Linz als Maximum 13 Personen innerhalb einer Minute gezählt wurden, waren das in die Gegenrichtung 43 Personen.

Einer der Kritikpunkte: Die Straßenbahn könne nicht ungehindert fahren, laut Linz AG hat es im Zeitraum 25. März bis 11. April 112 gemeldete Vorfälle an Behinderungen der Straßenbahn von Urfahr Richtung Linz gegeben, nur 39 in die andere Richtung.

Jetzt hageltes Kritik von den Radfahrern, die sich in den bislang über 4.400 Unterschriften und über 1.600 Kommentaren manifestiert. Diesen Ärger kann Hajart nachvollziehen, er betont aber: "Ich hätte auch gerne ein erfolgreiches Projekt gehabt."

So führe die starke Linksorientierung am linken Fahrstreifen dazu, dass speziell breitere Fahrzeuge "im Gefahrenbereich der Straßenbahn fahren oder stehen", heißt es in einer Stellungnahme der Linz AG.

80 Straßenbahnen fahren in der Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 Uhr in jede Richtung über die Nibelungenbrücke. Um deren ungehindertes Queren der Brücke zu ermöglichen, nehmen Stadt und Land den Radstreifen wieder weg. Was nicht die Intention der Linz AG war, wie aus einem Schreiben hervorgeht.