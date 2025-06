Neues Video, neues Risiko: Linz Tourismus provoziert mit neuem Spot

Marie Louise-Schnurpfeil, Nachfolgerin von Steiner als Linzer Tourismus-Chefin, setzt ihre Stadt unter dem Motto "Expect the Unexpected" ("Erwarte das Unerwartete") Linz als überraschende Stadt in Szene.

„Tourismuswerbung anders denken – mit der neuen Kampagne führen wir diesen Weg konsequent weiter. ‚Expect the Unexpected‘ ist dabei nicht nur ein Leitspruch, sondern Ausdruck unserer Markenidentität. Wir laden dazu ein, die eigene Erwartungshaltung aufzugeben und selbst positive Bilder entstehen zu lassen. Für alle, die bereit sind, sich auf das Unerwartete einzulassen“, sagt Schnurpfeil.

Erwartungshaltungen, die sich nur durch einen Besuch in Linz auflösen lassen. Denn im Film werden klassische Motive aus Linz mit KI-generierten Bildern überlagert und überzeichnet.

King Kong am Landhaus

King Kong schnappt sich den Turm des Linzer Landhauses, ein überdimensionaler Käsekrainer kommt aus dem Würstelstand, aus einem Polizeiauto kommt ein knallgelbes Phantasie-Objekt, das zum Bummelzug wird, um nur einige Punkte zu nennen.

Und ob die Person, die auf einer gelben Flüssigkeit auf einem Brett aus dem Landhaus heraussurft, absichtlich oder nur zufällig an den früheren Linzer Bürgermeister Klaus Luger erinnert, der das erste Video massiv kritisiert und in einem späteren dann selbst mitgespielt hat, ist offen. Selbstredend, dass Elon Musk und Donald Trump in Zeiten wie diesen bei einem kontroversiellen Video eine Rolle erhalten.

Nächstes Erfolgsvideo?

Kreiert und konzipiert wurde der Film von Fora Ultra 4000 unter der Leitung von Sinisa Vidovic, dem Erfolgsproduzenten von "Linz ist Linz". Für ihn ist der Film "eine Einladung zur Reibung", der Film beginne mit "realer Nähe und endet in einer radikal neuen, künstlichen Linz-Version, wie sie noch nie zu sehen war".