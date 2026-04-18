Oberösterreich

Ried: 83-Jähriger tötet Ehefrau und überlebt Suizidversuch

Der Mann hatte seine Frau zuvor aus dem Pflegeheim geholt. Im Postkasten des Nachbarn wurde ein Testament gefunden.
18.04.2026, 20:20

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Ried hat am Samstag seine 77-jährige Ehefrau erschossen. Anschließend wollte der Mann sich selbst erschießen, was jedoch misslungen ist, wie die Polizei am Abend mitteilte. 

Diebestrio mit präparierten Taschen in Parkhaus festgenommen

Der Mann hatte seine Ehefrau am Freitagabend aus dem Pflegeheim abgeholt und nach Hause gebracht. Vor der Tat habe der 83-Jährige im Postkasten seiner Nachbarn ein Testament und einen Zettel mit der Bitte, die Polizei zu verständigen, hinterlassen, teilte diese weiter mit.

Nachbarn alarmierten Einsatzkräfte

Die Nachbarn fanden kurz vor 10.00 Uhr den am Kopf stark blutenden 83-Jährigen in seinem Wohnhaus und verständigten sofort die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Sobald sich der Zustand des Mannes bessert, soll er in die Justizanstalt Ried eingeliefert werden.

Linz
Agenturen  | 

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