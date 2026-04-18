Diebestrio mit präparierten Taschen in Parkhaus festgenommen

Ein Trio aus Tschechien ist am Donnerstag im Bezirk Linz-Land auf seiner Diebestour mit präparierten Sporttaschen geschnappt worden. Der 46-Jährige, der 50-Jährige und der 55-Jährige wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert, teilte die Polizei Oberösterreich am Samstag mit.

Einkaufszentren im Visier

Die drei Männer sollen am Donnerstag mit dem Auto aus ihrer Heimat nach Oberösterreich gefahren sein und dort in zwei Einkaufszentren im Bezirk Linz-Land zugeschlagen haben. Mehrere Streifen fahndeten bereits nach dem Trio, das schließlich in einem Parkhaus bei dem Auto festgenommen wurde.

In dem Wagen wurden noch mehrere präparierte Sporttaschen sowie gestohlene Ware gefunden, so die Polizei weiter. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Verdächtigen offenbar schon am 8. April auf Diebestour in Oberösterreich waren.