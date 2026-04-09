Gefährliches Überholmanöver in Freistadt: Zwei Mopedfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Freistadt wurden am Dienstagabend zwei Jugendliche verletzt . Ein 15-jähriger Mopedfahrer soll beim Versuch, ein anderes Moped zu überholen, dieses touchiert haben, wodurch beide Fahrzeuge zu Sturz kamen. Eines der Mopeds kollidierte in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden PKW.

Überholmanöver trotz Gegenverkehr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei 15-jährige Mopedlenker aus dem Bezirk Freistadt einen Güterweg. Auf einem der Mopeds befand sich zusätzlich eine 15-jährige Mitfahrerin. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein 19-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Perg. In einer Rechtskurve soll der Mopedfahrer mit Soziusfahrerin laut eigenen Angaben den entgegenkommenden PKW bereits gesehen haben, versuchte jedoch dennoch, das vor ihm fahrende Moped zu überholen.

Zwei Verletzte nach Kollision

Beim mutmaßlichen Überholversuch kam es zur Berührung der beiden Mopeds, wodurch beide Fahrer stürzten. Eines der Fahrzeuge schlitterte in den entgegenkommenden PKW, dessen Fahrer die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der überholende 15-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Der Vorfall unterstreicht die Gefahr von riskanten Überholmanövern, besonders in unübersichtlichen Kurven.