Mitschülerin eingesperrt: Prozess wegen Nötigung gegen fünf Burschen

Fünf mittlerweile ehemalige Schüler eines Linzer Privatgymnasiums, die im April des Vorjahres eine Mitschülerin auf einer Projektwoche in Italien in ein Zimmer geschleppt, eingesperrt und gezwungen haben sollen, sie zu massieren, stehen am Freitag, 24. Jänner, wegen Nötigung in Linz vor Gericht. Zwei von ihnen müssen sich auch wegen gefährlicher Drohung verantworten. Den Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren drohen bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe.