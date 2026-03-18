Bezirk Wels-Land

Mann stürzt in OÖ bei Mäharbeiten in Fischteich und stirbt

Der 53-Jährige verfing sich in der Halterung der Sense und kam nicht mehr aus dem Wasser. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
18.03.2026, 08:53

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Karpfen werden in einem Netz aus dem Wasser gezogen.

Ein 53-jähriger hat Dienstagnachmittag in Gunskirchen in Bezirk Wels-Land beim Mähen am abschüssigen Ufer den Sturz in einen Fischteich nicht überlebt. 

Er hatte mit einem Brustgeschirr eine Motorsense befestigt, als er fiel. Im Wasser dürfte er sich in der Befestigung der Sense verfangen haben, konnte sich nicht befreien und schaffte es nicht aus dem Wasser. 

Thomas Schmids "subjektive Interpretation" und ein "Jetzt erst recht!"

Ein Nachbar fand den Mann gut zwei Stunden später im Teich treibend, für ihn kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.

Oberösterreich
Agenturen, sta  | 

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