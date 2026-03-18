Mann stürzt in OÖ bei Mäharbeiten in Fischteich und stirbt
Der 53-Jährige verfing sich in der Halterung der Sense und kam nicht mehr aus dem Wasser. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Ein 53-jähriger hat Dienstagnachmittag in Gunskirchen in Bezirk Wels-Land beim Mähen am abschüssigen Ufer den Sturz in einen Fischteich nicht überlebt.
Er hatte mit einem Brustgeschirr eine Motorsense befestigt, als er fiel. Im Wasser dürfte er sich in der Befestigung der Sense verfangen haben, konnte sich nicht befreien und schaffte es nicht aus dem Wasser.
Ein Nachbar fand den Mann gut zwei Stunden später im Teich treibend, für ihn kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.
Kommentare