Nach Schusswechsel mit Polizei: Linzer Gericht verfügt Einweisung

Nach einem Schusswechsel mit der Polizei am 4. September des Vorjahres im Bezirk Freistadt hat das Gericht in Linz den Betroffenen am Donnerstag in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Seine strafrechtliche Unterbringung wurde rechtskräftig verfügt. Dem 59-Jährigen wurde gefährliche Drohung, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie eine versuchte absichtlich schwere Körperverletzung angelastet. Dem Mann hatte mehrere Schüsse abgegeben, als im September sein Nachbar und dessen Sohn auf der Straße am Haus seiner Eltern vorbeigingen. Angeblich hätten sich die beiden auf Privatgrund befunden. Vater und Kind flüchteten und erstatteten Anzeige. Darauf rückten Cobra-Beamte aus. Vor Ort soll der Betroffene mit einem Revolver neun Schüsse abgegeben haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Wiederholten Aufforderungen, die Waffe niederzulegen, sei er nicht nachgekommen. Darauf schoss ein Cobra-Beamter gezielt auf den Mann und traf ihn am linken Arm. Der 59-Jährige kam ins Spital auf die Intensivstation, sein Unterarm musste amputiert werden.

Betroffener "braucht Hilfe und die Bevölkerung Schutz" Der Staatsanwalt hatte vor Gericht die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verlangt. Seit seinem 18. Lebensjahr leide der Betroffene an einer schweren psychischen Erkrankung, begründete er den Antrag. Der 59-Jährige "braucht Hilfe und die Bevölkerung Schutz", führte er weiter aus. Offenbar gebe der Betroffene inzwischen zu, was ihm zur Last gelegt wurde. "Er hat es grundsätzlich gemacht und auch wieder nicht." Denn nicht sein Mandant, sondern dessen Krankheit habe die Tat ausgeführt, meinte der Verteidiger. Er sei nämlich ein "herzensguter, friedliebender Mensch". Zur gefährlichen Drohung sei er geständig, sagte der Anwalt.

Lebte im alten Elternhaus Der Mann habe quasi wie ein Einsiedler im renovierungsbedürftigen Elternhaus gelebt. Dann kam es nach den Schüssen zur Anzeige durch den Nachbarn. Anstatt die Familie des Verdächtigen zu informieren, damit sie den Kranken beruhigen könne, seien Polizeistreifen und zwei Cobra-Beamte ausgerückt und es sei zum Schusswechsel gekommen, der seinem Mandanten den linken Unterarm gekostet habe, zeigte der Verteidiger kein Verständnis für das Vorgehen der Exekutive. Der 59-Jährige übernahm aber auch die "volle Verantwortung zum zweiten Einsatz". Er leide an einer bipolaren Störung, sagte der Betroffene. Am 4. September des Vorjahres "ist es mir gar nicht gut gegangen". Seit er Medikamente erhalte, sei dies ganz anders, er fühle sich nun "ausgeglichen". Er sei einsichtig, was seine Krankheit angehe, wolle die Medikamente auch weiterhin einnehmen.