Tödlicher Unfall in Linz: Mann (93) von eigenem Wagen überrollt

Ein 93-jähriger Mann aus Linz ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit seinem eigenen Fahrzeug ums Leben gekommen. Der Senior hatte seinen Pkw in der Pachmayrstraße geparkt, um in einem Selbstbedienungsladen Eier zu kaufen. Seine 85-jährige Ehefrau blieb währenddessen auf dem Beifahrersitz sitzen.

Reanimation war erfolglos

Als der Mann ausstieg, begann der Wagen auf der leicht abschüssigen Fahrbahn rückwärts zu rollen. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, wurde der 93-Jährige von seinem Wagen überrollt. Seine Gattin versuchte zu helfen und lenkte das Fahrzeug vom Beifahrersitz aus gegen eine Böschung und betätigte die elektronische Parkbremse.

Der Notarzt reanimierte den Mann sofort, doch der 93-Jährige erlag wenig später im Unfallkrankenhaus seinen schweren Verletzungen.