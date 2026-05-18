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Oberösterreich

Linz: Pkw-Lenkerin kollidierte auf Bahnübergang mit Zug

Die Lenkerin wurde leicht, die rund 40 Zuginsassen nicht verletzt. Bahnübergang war mit Ampel und Andreaskreuz gesichert.
18.05.2026, 18:07

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Ein Kind mit Fahrrad wartet an einem Bahnübergang mit rotem Signal, während ein Zug vorbeifährt.

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Die Frau aus der Slowakei konnte selbst aus dem Auto steigen und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, teilte die Polizei mit. Die 40 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Linz barg den stark beschädigten Pkw mit dem Kran, berichtete diese.

Linz
Agenturen  | 

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