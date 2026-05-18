Linz: Pkw-Lenkerin kollidierte auf Bahnübergang mit Zug

Eine 65-jährige Pkw-Lenkerin ist Montagvormittag mit ihrem Auto auf einem - unbeschrankten aber mit Andreaskreuz und Ampel gesicherten - Bahnübergang in Linz-Urfahr mit dem Zug kollidiert.

Die Frau aus der Slowakei konnte selbst aus dem Auto steigen und wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, teilte die Polizei mit. Die 40 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Linz barg den stark beschädigten Pkw mit dem Kran, berichtete diese.